Guti’nin yeni adresi Almeria

Beşiktaş’ın eski yardımcı antrenörü “Guti” lakaplı Jose Maria Gutierrez, İspanya 2. Ligi takımlarından Almeria’nın teknik direktörü oldu.

Ligde geride kalan 14 haftanın ardından 2. sırada olan Almeria, Portekizli teknik direktör Pedro Emanuel ile yollarını ayırmasının ardından yerine Guti’yi getirdi.

Almeria kulübünün resmi internet sitesinde yayımlanan videoda, Guti’nin Real Madrid ve İspanya Milli Takımı’nda futbol oynadığı dönemde forma numarası olan 14’e atıfta bulunarak, “Stat üzerinde bir 14 numaranın uçtuğu görüldü” diye yazıldı.