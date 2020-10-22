Real Madrid'in, Paris Saint Germain ile 2021-22 sonunda biten Kylian Mbappe'yi kadrosuna katacağı sık sık basında öne çıkıyor. 2017'de dünya rekoru kırarak Barcelona'dan PSG'ye giden Neymar'ın ismi de Real Madrid ile anılıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Shakhtar Donetsk karşısında 3-2'lik sürpriz bir yenilgiye uğrayan Real Madrid, cumartesi günü El Clasico'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Camp Nou'daki maç öncesi kulübün durumunu değerlendiren Guti, "Real Madrid için Neymar ve Kylian Mbappe ile sözleşme imzalardım" dedi. 43 yaşındaki eski Beşiktaşlı, Barcelona'nın durumuyla ilgili de yorum yaparken gülerek "Kimseyi transfer etmezdim. Sadece Griezmann kalsın" dedi.

Genç yeteneklere dikkat çeken Guti, "Genç isimlere dikkat çekmek istiyorum. Barcelona'da Ansu Fati ve Real Madrid'de Vinicius var. Çok yetenekli oyuncular ve La Liga'ya çok şey katacaklar" diye konuştu.

Real Madrid ile 5 La Liga şampiyonluğu yaşayan oyuncu El Clasico için de konuşurken, "La Liga'yı kimin kazanacağını tahmin edemiyorum. Ancak önemli bir maç. Mental olarak, bir oyuncu iyi olursa veya takım kazanırsa, bu şampiyonluk yolunda size iyi gelebilir. Bu maç takımların hangi düzeyde olacaklarının ve bu sezon neyi kazanacaklarının bir testi olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ntv Spor