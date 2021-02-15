Türkiye'ye gelen ve kariyeri ile iz bırakan futbolculardan bir tanesi de Guti Hernandez'dir. Hayatı boyunca çok fazla takımda forma giymese de bu süre boyunca elde ettiği büyük başarılarla futbol tarihine adını yazdıran Guti, Beşiktaş formasıyla Türkiye'de boy gösterdi. İsmi ile büyük bir heyecan yaratan Guti, Beşiktaş'a gelen en büyük yıldızlar arasında kendisine yer buldu.

Guti Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında?

31 Ekim 1976 yılında İspanya'nın başkenti Madrid şehrinde dünyaya gelen Guti Hernandez 44 yaşındadır. Guti, merkez orta saha oyuncusu olmasına rağmen on numara pozisyonunda ve orta saha sol olarak da görev yapabiliyor. Aktif futbol hayatını 2011 yılında noktalayan Guti, futboldan kopmayarak teknik direktörlük kariyerine adım attı. Futbol hayatına başladığı takım olan Real Madrid C teknik direktörlük kariyerine adım atan Guti, Real Madrid U18, Madrid UEFA U19, Real Madrid U19, Beşiktaş (yardımcı antrenör) ve İspanya 2. Lig takımı UD Almería da hocalık yaptı. Guti, şu anda herhangi bir takım çalıştırmıyor.

Jose Mourinho'nun Real Madrid'e hoca olarak gelmesi ile birlikte kulübün kaptanı Raul ve 2. kaptanı Guti'nin de yolları kariyerlerine başladıkları İspanyol ekibi ile bitti. Bu gelişmenin ardından Raul Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'e transfer olurken Guti, hoca ile yaşadıkları sorunun ve yönetim anlaşmazlıkları nedeniyle Real Madrid takımından ayrıldı.

Birçok kulüpten teklif alan Guti, Beşiktaş'ın önerisini kabul ederek Süper Lig kariyerine merhaba dedi. Beşiktaş'ta 40 resmi karşılaşmaya çıkan Guti, 12 gol attı. Kariyerine Beşiktaş'ta nokta koyan Guti, Süper Lig'de oynadığı süre boyunca 6 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Guti, görev yaptığı 2010/2011 ve 2011/2012 sezonları boyunca teknik direktör olarak Bernd Schuster ile Carlos Carvalhal ile çalıştı.

Guti, Türkiye'ye başta Avrupa olmak üzere dünyanın en saygın kulüplerinden bir tanesi olan Real Madrid takımından geldi. İspanya La Liga ekiplerinden olan Real Madrid takımında forma giyen Guti, aynı takımda ikinci kaptanlık görevinde de bulundu. Profesyonel kariyerine başladığı kulüp olan Real Madrid'de bitirme kararı alan Guti'nin ardından gelen teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı sorunlar nedeniyle yolu Süper Lig ile kesişti. Kendi kararı olan 1 sezon daha oynayıp futbolu bırakma planını Beşiktaş'ta hayata geçirdi.

Bu nedenle sadece bir sezon Beşiktaş'ta futbol oynadı. Guti, Real Madrid kariyerinde; Raul, Kaka, Cristiano Ronaldo, Marceloa, Xabi Alonso, Van Nistelrooy, Gonzolo Higuain, Fabio Cannavaro, Wesley Sneijder, David Beckham, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Ronaldo gibi futbolcularla ve Manuel Pellegrini, Bernd Schuster, Vicente del Bosque, Jupp Heynckes ve Guus Hiddink gibi teknik direktörlerle çalıştı.

Guti hangi takımlarda oynadı?

Guti, kariyeri boyunca Real Madrid ve Beşiktaş haricinde başka bir takımda forma giymedi. Futbolculuk kariyerine Real Madrid'de başlayan Guti 1995 - 2010 yılları arasında toplam 15 sezon aynı takımda oynadı. Real Madrid kulübünün en parlak yıllarında forma giyen Guti elde edilen başarılarda 433 maça çıktı ve 53 gol attı. İspanya milli takımda da forma giyen Guti, 14 resmi maça çıktı ve 3 gol attı.

Futbol tarihinde sadece iki takımda forma giyen ama buna rağmen başarıları oldukça fazla olan Guti Hernandez, hem uluslararası alanda hem de yerel ligler anlamında oldukça büyük başarılar elde etti. 1995 yılında Real Madrid profesyonel takımında forma giyen Guti;

- 1997/1998 - 1999/2000 - 2001/2002 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu,

- 2002 yılında UEFA Süper Kupa Şampiyonluğu,

- 1998 ve 2002 yılında FİFA Kıtalararası Kulüpler Kupası Şampiyonluğu,

- 1996/1997 - 2000/2001 - 2002/2003 - 2006/2007 - 2007/2008 sezonlarında İspanya La Liga Şampiyonluğu,

- 1997, 2001, 2003, 2008 İspanya Süper Kupa Şampiyonluğunu kazandı

Beşiktaş'ta forma giydiği sürede ise 2010 - 2011 sezonunda Türkiye Kupası Şampiyonluğu elde etti. İspanya Milli Takımında forma giydiği süre boyunca 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2006 FIFA Dünya Kupası turnuvalarında oynadı. Guti ayrıca 1995 Avrupa 18 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1998 yılında Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Şampiyonluğu yaşadı.