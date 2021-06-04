Eski Başkan Fikret Orman tarafından 11 Temmuz 2018'de teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve getirilen ancak 29 Mayıs 2019'da ayrılan Guti Hernandez, alacakları için açtığı davayı kazandı. 21 Nisan 2021'de karara bağlanan dava sonucunda Beşiktaş , 164 bin Euro da faiz ödeyecek.

Yıllık 300 bin Euro'ya geldi

Orman döneminde Guti ile yıllık 300 bin Euro maaş ve 3 bin Euro da ev kirası ödemesi yapılacağı belirtilerek sözleşme yapıldı. Ancak oyuncu, Mayıs 2019'da alacakları zamanında ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshedip FIFA'ya başvurdu. Beşiktaş'ın da yaptığı itirazlar sonucu hukuki hukuki süreç daha sonra Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a taşındı. Ve CAS da Guti lehine kararını verdi.

Yüzde 5 de faiz ödeyecek

CAS, İspanyol 2. Lig ekiplerinden UD Almería'da Beşaktaş'taki yıllık maaşından daha az ücret alan Guti'ye aradaki farkın ödenmesini kararlaştırdı. İspanyol teknik adam Beşiktaş'tan yıllık 300 bin alıyordu. Yapılan yargılama sonucu siyah beyazlı kulübün 164 bin 400 Euro tazminat ödenmesini hükme bağlarken, 29 Haziran 2019'dan itibaren yüzde 5 de faiz işletilmesini kararlaştırdı. Beşiktaş ayrıca 3 bin Euro yargılama masraflarını da ödeyecek. Guti, Haziran 2010 ila Kasım 2011 arasında siyah beyazlı formayı da giymişti.

Abdullah Avcı gibi kazandı

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği teknik direktör Abdullah Avcı da TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurarak, siyah beyazlılardan 17.3 milyon liralık tazminat kazandı. Söz konusu tutar, Avcı'nın Beşiktaş'tan aldığı ücretle Trabzonspor 'dan aldığı ücret arasındaki farktan oluşuyor. Avcı, Beşiktaş'tan yıllık 12 milyon lira karşılığında 3 yıllık anlaşma yapmıştı.

Şampiyonluğu kutlamıştı

Beşiktaş bu sezon şampiyon olunca Guti, kendisine ait sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayınlamıştı. Guti, "Tebrik şampiyon. Her zaman Kara Kartal" ifadelerine yer vermişti. (Ajansspor)