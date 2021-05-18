Gut tedavi edilmezse eklemlerde hasar oluşabilir!

Gut; bazı eklemlerde ani ve şiddetli gelişen ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişme ve sıcaklık artışı nöbetlerine sebep olan bir hastalıktır. Genellikle tek eklemi ya da ayak başparmağını etkiler. Bunun yanı sıra diz, ayak bileği, ayak, el, el bileği ve dirsek eklemlerini de etkileyebilir. Bazı hastalarda omuz, kalça ve omurga tutulumu gelişebilir.

Belirtileri nelerdir?

Gut atakları genellikle aniden, hızlı bir şekilde gelişir. İlk atak genellikle kırmızı et ve alkol içeren bir akşam yemeğinin ardından uykuda, gece yarısı aşırı bir eklem ağrısıyla ortaya çıkabilir. Hastalığın başlangıcında ataklar çok nadiren gelir. Atakların ortadan kalktığı periyotlar da olabilir. Eğer hastalık tedaviyle kontrol altında tutulmazsa ataklar daha sık gelir ve atakların süresi uzar. Tekrarlayan ataklar eklemlerinizde hasar oluşturur. Ataklardan sonra eklemlerinizde katılık ve hareket kısıtlılığı oluşabilir.

Neden olur?

Aşırı alkol alımı, hatalı ve aşırı kırmızı et tüketimi, cerrahi operasyon geçirme, ani ve şiddetli hastalık hali, yanlış beslenme, eklem travması, bazı ilaç tedavileri gut ataklarını tetikleyebilir. Gut hastalığındaki ağrı ve şişmenin nedeni ürik asit kristallerinin eklemde birikmesidir. Ürik asit kanda erimiş halde bulunur ve böbrekler yoluyla idrarla atılır. Gut hastalarında ürik asit düzeyi kanda çok yükselmiş olup, ürik asit kristalleri eklem ve diğer dokularda birikerek eklem zarında iltihaba neden olur. Oluşan şişlikler genellikle hasta eklemlerin içinde veya çevresinde, dirseklerin yanında, parmakların üstünde, ayak başparmağında ve kulak kıvrımında yerleşir. Tedavisi yapılmazsa eklemlerde hasar oluşturur.

Ürik asit kristalleri böbrek ve idrar yollarında veya idrar kesesinde taş oluşumuna neden olabilir. Birçok faktör bu oluşuma neden olur. Yeteri kadar sıvı alınmaması taş oluşumunu kolaylaştırır. Çünkü sıvı azlığında yetersiz idrar miktarı ürik asitin çökmesine neden olur. İdrarın asitliğini düşüren çeşitli hastalıklardan da taş oluşumu görülebilir. Diğer bir neden de beslenme alışkanlığıdır. Bazı insanlarda uygun olmayan diyet, ürik asit yapımını artırarak böbreklerde taş oluşumunu artırabilir. İdrar tetkiki vücudunuzdaki ürik asit yapımı hakkında bilgi verecektir. İdrar tetkiki özellikle yararlıdır. Çünkü bazı gut hastalarında ürik asitin idrarla atılımı çok artmıştır. Bu kişilerde böbrek taşı oluşumu riski yüksektir.

Kimlerde görülür?

Herhangi bir yaşta meydana gelebilirken genellikle ilk atak 40 – 50 yaşları arasındaki erkekleri etkiler. Bununla birlikte gut bayanlarda da görülebilir. Özellikle menopoza giren bayanlarda gut riski artmaktadır.

Nasıl teşhis edilir?

Gutta tanı, hasta hikayesi ve fiziksel muayeneyle başlar. Kanda ürik asit düzeyini görmek için kan tahlili istenebilir. Ardından eklem romatizmalarının diğer tiplerini de dışlamak için muayeneye devam edilir. Artrit tipini saptamak için eklemden sıvı alınarak kristal yönünden incelenebilir.

Nasıl tedavi edilir?

Tedavi; ilaç tedavisi ve beslenme alışkanlığının değiştirilmesiyle uygulanabilir. Hedef ağrının azaltılması, akut atakta iltihap süresinin kısaltılması, tekrarlayan ataklardan korunma ve eklem hasarından korunma olarak devam ettirilir. Gut tedavisinde nadiren cerrahi tekniklere başvurulur.