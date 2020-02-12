Gut hastalığı halk arasında zengin hastalığı veya padişah hastalığı olarak da bilinir. Birçok padişahın ölümüne yol açan şiddetli romatizmal bir hastalık olan gut halk arasında bu nedende padişah hastalığı ismi ile anılıyor. Romatizmal bir hastalık olarak görülse de aslına gut hastalığı metabolizma hastalığıdır.

Gut Hastalığı Nedir?

Beslenme yolu ile vücuda alınan proteinler sindirildikten sonra protein yapısında olan vücut atıkları ürik aside çevrilerek vücuttan atılır. Ürik asidin vücuttan atılımında bazı sorunlar meydana geldiğinde ise ürik asit kanda birikmeye başlar. Kanda fazlası ile biriken ürik asit daha sonra eklemlere dolarak eklemlerde birikmeye başlar.

Eklemlerde biriken ürik asit bu bölgelerde iltihaplanmalara yol açar. Eklemde sıvı artışı meydana gelir, şiddetli ağrılar oluşur ve hareket kısıtlılıkları yaşanmaya başlar. Vücutta özellikle diz eklemleri ve ayak başparmağını tutan bu hastalığa ise gut hastalığı denilmektedir.

Gut Hastalığını Beslenme Şekli Nasıl Etkiler?

Gut hastalığına sahip olan bir kişinin beslenme yolu ile aldığı gıdalardan bazıları vücutta ürik asit birikmesini tetikleyebilir. Ürik asit birikimini tetikleyen gıdalar arasında doğal bir madde olan pürin maddesi de sindirildikten sonra atık madde olarak ürik aside çevrilir.

Pürinler sağlıklı kişilerce fazla ürik asidi rahatlıkla vücuttan uzaklaştırabildikleri için bir sorun teşkil etmez. Fakat gut hastalarında bu durum tam tersidir. Gut hastalarının vücutlarında daha fazla ürik asit birikimine sebep olacağı için pürin miktarının fazla olduğu bir beslenme şekli gut hastalığına neden olabilir. Var olan gut hastalığının şiddetini arttırabilmektedir.

Gut hastalığını tetikleyen bazı yiyecek ve içecekler; bira, alkol, deniz ürünleri, kırmızı et ve sakatatlar olarak sıralanabilir. Bu yiyecekler yüksek ve orta miktarlarda pürin içerirler. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki yüksek saflıkta olan sebzeler gut ataklarını tetiklememektedirler. Fakat bunun yanında şekerle tatlandırılmış bazı içecekler ve früktoz yani meyve şekeri pürin içeriği bakımından zengin içerikte olmasalar da gut hastalığını tetikleyebilmektedirler.

Gut Hastalığı Bulunan Kişilerin Diyetinde Olmaması Gereken Yiyecekler

Gut hastalığına sahip olan bir birey mutlaka diyet yapmalıdır. Diyetinde gut hastalığını tetiklemeyecek yiyecekler ile birlikte zayıflayabilecekleri besinler bulunmalıdır. Gut hastalığı diyetinde bulunmaması gereken yiyecekleri sıralamak gerekirse:

Bütün organ etleri gut hastalığına sahip kişilerin diyetinde bulunmaması gereken gıdaların başında yer alıyor. Beyin, böbrek, kalp, karaciğer gibi hiçbir organ diyet içerisinde bulunmaz.

Yüksek miktarda protein içeren dana eti, geyik eti gibi kırmızı etler kesinlikle tüketilmemelidir.

Mezgit, hamsi, sardalye, ton balığı, uskumru, alabalık, levrek, ringa balığı, çupra, dil balığı gibi bütün balık ürünleri içerdikleri yüksek protein sebebi ile gut hastalığı diyetinde bulunmazlar.

Midye, karides, yengeç, karaca gibi bütün diğer deniz ürünleri de gut hastalığı diyeti içerisinde yer almazlar.

Şekerli ve meyveli sodalar, gazlı içecekler, meyve suları gibi şekerli içeceklerin tümü gut diyetinde olmaması gereken ürünlerdendir.

Mayalı tüm gıdalar ve bira, şalgam gibi maya içeren içecekler kesinlikle tüketilmemelidir.

Tüm bunlara ek olarak beyaz ekmek, kurabiye, kek gibi rafine karbonhidrat içeren gıdalardan da kaçınılmalıdır.

Gut Hastalığı Diyet Listesi

Gut hastalarının diyetinde bulunan besinler şunlardır:

Meyveler: tüm meyveler tüketilebilir. Özellikle kiraz iltihaplanmayı azaltacağı için önerilmektedir.

Sebzeler: bütün sebzeler tüketilebilmektedir.

Baklagiller: bütün baklagiller tüketilebilmektedir.

Kuruyemiş: Bilinen tüm kuruyemişler, tohumlar tüketilebilir.

Kepekli tahıllar: Arpa, kahverengi pirinç ve yulaf tüketilebilir.

Süt ürünleri: Az yağlı olan tüm süt ürünleri tüketilebilir.

İçecekler: yeşil çay, çay ve kahve tüketilebilir.

Ot ve baharatlar: bütün ot ve baharatlar tüketilebilir.

Bitkisel yağlar: keten tohumu yağı, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ve kanola yağı tüketilebilir.

Gut Hastalığı Örnek Diyet Programı

Kahvaltı:

Salatalık ve domates (yağsız)

2 dilim kadar beyaz peynir (yağsız)

1-2 dilim kadar mısır ekmeği ya da beyaz ekmek

Ara Öğün:

1 porsiyon mevsim meyvesi

Öğlen:

60 gr kadar haşlanmış veya ızgara tavuk eti

4 yemek kaşığı kadar herhangi bir sebze yemeği

1 dilim kadar beyaz ekmek ya da 3 kaşık kadar pilav ya da 1 kepçe kadar çorba

Ara Öğün:

2 adet grissini veya 1 dilim kurutulmuş ekmek

Akşam:

8 kaşık kadar sebze yemeği

1 kase kadar yoğurt (az yağlı)

1 kepçe kadar çorba veya 3 kaşık kadar pilav veya 1 dilim kadar beyaz ekmek

Mevsim salatası

Gece:

1 bardak kadar süt (yağsız) ve 1 porsiyon kadar mevsim meyvesi

Bu örnek diyet listesi bir gut hastası için uygun olan besinlerin 1300 – 1400 kalori arasında değişen miktarıdır.