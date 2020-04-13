Sarı-Lacivertliler’in bu sezonki en formda isimlerinden olan Gustavo’ya sürpriz bir talip çıktı. Daha önce adı Arap kulüpleriyle anılan Brezilyalı oyuncu için Marsilya’nın ezeli rakibi Lyon devreye girdi.

Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho’nun vatandaşını çok istediği belirtildi. Fenerbahçe ise astronomik teklif gelmedikçe Gustavo’yu satmayı düşünmüyor.

İlgili Haberler Caner Erkin ve Gökhan Gönül... Fenerbahçe kararını verdi

Luiz Gustavo'nun kariyeri

Luiz Gustavo Dias 23 Temmuz 1987'de doğdu. Ön libero mevkiinde oynayan Brezilyalı futbolcudur.Profesyonel kariyerine Corinthians'da başlamıştır. Daha sonra 1899 Hoffenheim takımına kiralanmıştır. 16 Ağustos 2013 tarihinde Bayern Münih oyuncuyu tamamen transfer etmiştir.

Ağustos 2013'te Wolfsburg takımına transfer olmuştur. Wolfsburg Luiz Gustavo ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.10 Ağustos 2011'de Almanya'ya karşı oynayarak ilk millî maçına çıkmıştır.

Brezilya Milli Takımı’yla 39 karşılaşmada oynayan ve 2 gole imza atan Luiz Gustavo, geçen sezon Marsilya formasını toplamda 38 kez giydi. Tecrübeli oyuncu, 4 gol kaydetti.