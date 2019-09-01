Gustavo’da sona doğru

Sorunlu olan stoper hattını Adil Rami ve Zanka ile takviye eden Sarı-Lacivertliler, ön libero için de uzun süredir girişimlerini sürdürüyordu. Özellikle teknik direktör Ersun Yanal’ın kadrosunda görmeyi çok istediği Luiz Gustavo için de Fenerbahçe Yönetimi oldukça yoğun bir çaba sarf etti. Şimdi ise Kanarya, bu transferde mutlu sona çok yakın. Marsilya ile Gustavo konusundaki pazarlıkta sona gelen Fenerbahçe, bonservisi için istenen 5.5 milyon Euro’yu 3.5 milyon Euro’ya indirmek için ısrar ediyor.

2 gün kaldı ama...

Nakit para ihtiyacı olan Fransız ekibi şimdi ise Sarı- Lacivertliler’in son teklifine oldukça ılımlı yaklaşıyor. Transferin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen bugün 32 yaşındaki Brezilyalı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir. Gustavo’nun, Fenerbahçe ile anlaşması halinde 2+1 yıllık kontrata imzayı atması bekleniyor.