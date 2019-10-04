Gustavo tam isabet!

Sezonun en flaş transferlerinden olan ancak maliyetiyle de

Ersun Yanal’ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Brezilyalı orta saha, sürekli 6 milyon euroyu bulan bonservisiyle anılsa da sadece 3 maç oynamasına rağmen kalitesini ortaya çıkardı. Liderliği, saha içi ve saha dışı karakteriyle kulüp içerisinde herkese rahat bir nefes aldırdı

Fenerbahçe’de Luiz Gustavo sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı 32 yaşındaki futbolcunun, transferine yönelik ciddi eleştiriler söz konusuydu.

Brezilyalı oyuncunun yaşı ve maliyeti bu eleştirilerin ana sebebiydi. Bir başka eleştiri konusu ise bu bölgede çok sayıda oyuncu olmasıydı. Ancak teknik direktör Ersun Yanal’ın “Bize seviye atlatır. Sadece takımda değil Türkiye’de böyle bir orta saha yok” demesi belki de bu transferde belirleyici oldu. Başkan Ali Koç tüm transferlerde son söze sahip kişi.Kendisi de oyuncununu takıma büyük katkı sağlayacağı tespitini yaptı. Eljif Elmas transferinden kalan son 6 milyon euro ile başka bir orta saha ve sol bek alınması ihtimalleri üzerinde duruluyordu. İki oyuncu almak yerine Başkan Koç, bir tane ama gerçek anlamda emin oldukları Gustavo’ya yöneldi.

Maddi açıdan büyük risk alınmış gibi dursa da Gustavo’nun ilk 3 maçtaki oyunu, liderliği, karakteri; teknik heyet ve yönetimi haklı çıkardı.

Deneyimli yıldız, saha içerisinde top çalıyor, mücadele ediyor, oyun kuruyor.

Emre faktörü

Bu saha içi özelliklerinin yanısıra liderliği ve tecrübesiyle kaptan Emre Belözoğlu’na yardımcı oluyor. Bu sene şampiyonluk yolunda bu tip lider oyuncuların öneminden bahseden teknik direktör Ersun Yanal, Brezilyalı’nın liderliğinden de faydalanıyor. Ayrıca takım içerisinde arkadaşları, yöneticiler, kulüp personeli ve teknik heyet Luiz Gustavo’nun bu özellikleri ve samimi tavırlarıyla şimdiden hayranlık duymaya başladı.

Para kazandırabilir

Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo 32 yaşında olsa da ileride para kazandırma ihtimalini de taşıyor. Gustavo, halen daha Arap ve Çin kulüplerinin takibinde. Dolayısıyla 4 yıllık sözleşmesi bulunan başarılı yıldızın bu süre dolmadan satışı ve kulübe para kazanması da söz konusu.

Fejsa’dan vazgeçildi

Orta saha transferinde birçok isim gündeme geldi. Luiz Gustavo’dan önce gündeme Ljubomir Fejsa gelse de teknik heyet, Gustavo’da ısrarcı oldu.

Bu transfer için 10 milyon eurodan aşağı inmeyeceğini ifade eden Marsilya’nın bu inadının kırılması için son haftayla kadar beklendi. Burada ciddi bir strateji uygulandı. Gustavo da ayrılık için baskı yaptı. Son döneme doğru bonservis bedeli 10’dan 6 milyon euroya düştü.

Fejsa, haziran ayında takıma dahil olmaya hazırken teknik heyet, Gustavo için ağustos aynının sonuna kadar bekledi. Transferin bir ara gerçekleşmeme ihtimali söz konusu olsa da Başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli sonunda istediğini aldı.

(Milliyet)