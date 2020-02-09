Gustavo: İştahlı oynayamadık

Luiz Gustavo, Alanyaspor beraberliği sonrasında, “Beklediğimiz sonuç bu değildi. Tüm hafta galibiyet için çalışmıştık. Son haftalarda evimizde oynadığımız oyunu gösteremedik. Bu maç büyük bir sürpriz oldu. Eğer kararlar eşit bir şekilde verilmiş olsaydı sahadan galip ayrılabilirdik” diye konuştu.

09 Şubat 2020, Pazar 08:35 Son Güncelleme:
- A +
Gustavo: İştahlı oynayamadık

Luiz Gustavo, Alanyaspor beraberliği sonrasında, “Beklediğimiz sonuç bu değildi. Tüm hafta galibiyet için çalışmıştık. Son haftalarda evimizde oynadığımız oyunu gösteremedik. Bu maç büyük bir sürpriz oldu. Eğer kararlar eşit bir şekilde verilmiş olsaydı sahadan galip ayrılabilirdik” diye konuştu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...