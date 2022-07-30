Fenerbahçe , Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kiraladı. İmza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Henrique, hayalinin gerçek olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:





'Küçüklüğümden beri burada olmayı hayal ettim'

''Çok büyük bir rüya gerçekleşti benim için. Küçüklüğümden beri burada olmayı hayal ettim. Bugün de hayalim gerçekleşti. Çok çalışacağım. Umarım bütün beklentileri karşılayacağım ve Fenerbahçe taraftarını mutlu edeceğim.''















