Kim Min-Jae'nin ayrılığının resmileşmesi beklenirken, Fenerbahçe de Güney Koreli oyuncunun boşluğunu hemen doldurdu. Sarı-Lacivertiler, Jorge Jesus'un, Flamengo'dan eski öğrencisi Gustavo Henrique için her konuda anlaştı.

Brezilya ekibiyle 2.5, 3 milyon Euro bandında bir rakama el sıkışan Kanarya, 29 yaşındaki oyuncuyu da İstanbul'a davet etmişti. Fenerbahçe, Sambacı'nın bu akşam detaylı görüşmeler yapmak adına İstanbul'a geleceğini duyurdu.

İşte Sarı-Lacivertliler'den yapılan o açıklama:

"Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique’nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir"







