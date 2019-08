Gustavo, Fenerbahçe’yi istiyor!

Fenerbahçe'de transfer hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Fransa'dan gelen haberler sevindirdi. Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Luiz Gustavo, Fenerbahçe’ye gelmek istiyor. Fransa’da yayın yapan RMC Sport ve Mercato’da yer alan iki haberde, Gustavo’nun Fenerbahçe’ye katılmaya hazır olduğu ve çok istekli olduğu kaydedildi. Brezilyalı futbolcunun farklı bir hedef aradığı, Fenerbahçe ile yeni bir sayfa açmayı hedeflediği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin de Marsilya ile görüşmelerinin sürdüğü, transferde nihai kararın çıkabileceği aktarıldı.

"Transferimle alakalı haberleri biliyorum”

Öte yandan, Luiz Gustavo’nun, Marsilya’nın geçen hafta Reims’le oynadığı Fransa Ligue 1 maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bana forma şansı verildiğinde Marsilya için çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Ancak biliyorsunuz, futbol bu. Her an her şey olabiliyor. Transferimle alakalı haberleri biliyorum” dedi. (Skorer)