Gustavo: Daha yolun başındayız

Hatayspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, “İstediğimiz sonuç elbette bu değildi. Galibiyet için sahaya çıktık ancak istediğimizi alamadık. Takım ilerleyen haftalarda oturacak, birbirine uyum sağlayacak. Daha yolun başındayız. Uzun bir maraton var. Bizim yapmamız gereken gelişerek devam etmek ve evimizde olabildiğince fazla maç kazanmak” ifadelerini kullandı.