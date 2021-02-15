Süper Lig'de uzun yıllar boyunca oynamış ve büyük takımlarda forma giymiş pek çok futbolcu vardır. O futbolculardan birisi de Gustavo Colman'dır. Gustavo Colman 10 numara mevkinde forma giymektedir. Orta saha mevkinde de oynayan Gustavo Colman kariyerinin en formda dönemini Trabzonspor'da yaşamıştır. Bundan dolayı Gustavo Colman Trabzonspor kariyeri ile sık sık anılır. Gustavo Colman'ın tam adı Gustavo Alejandro Colman'dır. Henüz 13 yaşında iken futbol hayatına başlamıştır. Türkiye'ye gelmiş ve adından söz ettirmiş yabancı futbolculardan bir tanesidir. Gustavo Colman 1.75 metre boyunda oldukça teknik bir oyuncudur. Serbest vuruşları ve penaltı vuruşları ile etkili şutları vardır. Trabzonspor'da Avrupa kupalarında şampiyonlar liginde de mücadele etmiştir.

Gustavo Colman kimdir, nereli?

Gustavo Colman Arjantin'in Buenos Aires takımında forma giyen Arjantin asıllı bir futbolcudur.

Gustavo Colman kaç yaşında?

Gustavo Colman 1985 doğumlu olup, 36 yaşında bir futbolcudur.

Trabzonspor'a hangi takımdan geldi?

Belçika takımlarından olan Beerschot takımından Türkiye'ye transfer olmuştur. Gustavo Colman Süper Lig kariyeri boyunca sadece Trabzonspor forması giymiştir.

2021'de Hangi Takımda Oynuyor?

Gustavo Colman 2021 yılı itibari ile herhangi bir takımda forma giymemektedir. Kulüpsüzdür.

Gustavo Colman'ın Hayatı

1985 yılında Arjantin'in başkenti Buesnos Aires'de dünyaya gelmiştir. Gustavo Colman henüz daha 13 yaşında iken futbol oynamaya başlamıştır. Ülkesinin takımlarından olan Platense takımı ile altyapı kariyerine başlayan Gustavo Colman bu takımda 1998 - 2000 yılları arasında forma giymiştir. Gustavo Colman daha sonra bir diğer Arjantin takımı olan Chacarita Juniors takımı ile 2000 - 2003 yılları arasında anlaşmış ve altyapı kariyerine 2003 yılına kadar sürdürmüştür. Gustavo Colman'ın tam 5 yıllık bir altyapı kariyeri bulunmaktadır.

2003 yılında Chacarita Juniors Colman'a profesyonel sözleşme teklif etmiştir. Buna göre 2003 yılından 2006 yılına kadar kendisini Chacarita Juniors formasına bağlayacak olan sözleşmeye imza atmıştır. Orta saha mevkisinde forma giyen Gustavo Colman 32 maça çıkarak 3 gol atmıştır. 2006 yılında Belçika ekiplerinden olan Beerschot Gustavo Colman'ı beğenmiş ve takımına 2006 yılında dahil etmiştir. Belçika ekibinin teklifini kabul eden Arjantinli oyuncunun yolu böylece ilk kez yurt dışı ile kesişmiştir.

Belçika'da 2 yıl top oynayan Gustavo Colman Beerschot ile 44 maça çıkarak 3 gol atmıştır. 2008 yılından uzun yıllardan beridir takip edilen Gustavo Colman Trabzonspor ile anlaşmıştır. Kariyerinin en zirve sezonunu Trabzonspor forması ile yaşamıştır. Gustavo Colman Trabzonspor forması ile hem ligde hem de Avrupa kupalarında takımının vazgeçilmez futbolcusu haline gelmiştir. Trabzonspor'un şampiyonlar liginde ki maçlarında da forma giymiştir. Gustavo Colman Trabzonspor kariyeri ile 152 maça çıkmıştır. 152 maçta 21 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Trabzonspor'un vazgeçilmez futbolcuları arasında yer alan Gustavo Colman aynı zamanda 10 numaralı formayı giymiştir.

Gustavo Colman Trabzonspor'un tarihinde en çok maça çıkmış yabancı oyuncularından biridir. 2015 yılına kadar Trabzonspor forması giyen Gustavo Colman yeteneği ile kritik maçlarda attığı golleri ve yaptığı asistler ile Trabzonspor'un birçok zafer elde etmesinde baş mimarlardan olmuştur. 2015 yılında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Arjantin ekiplerinden Rosario Central takımı ile anlaşmıştır. Gustavo Colman Rosario Central takımı ile 2015 - 2017 yılları arasında 56 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştır. Gustavo Colman kariyeri boyunca 300'e yakın resmi maçta forma giymiş ve 28 gol atmıştır.

Hızı ve çevikliği ile ayrıca çalım atma becerisi ile kariyerinde futbolda pek çok resitalde sunmuştur. Maçlarda göstermiş olduğu performans nedeni ile Trabzonspor taraftarı tarafından da oldukça fazla beğenilmiştir. Tribünlerde pek çok kez golden sonra adı anılmış ve taraftarın sempati duyduğu bir futbolcu haline gelmiştir.

Gustavo Colman'ın Başarıları

Gustavo Colman Trabzonspor forması ile birlikte Türkiye kupası şampiyonluğunu 2009 - 2010 yıllarında elde etmiştir. Ayrıca Türkiye süper kupa şampiyonluğunu da yine aynı sezonda 2009 - 2010 yıllarında kazanarak başarılarına eklemiştir.

Gustavo Colman'ın Özel Hayatı

Gustavo Colman evli ve iki tane de çocuğu bulunmaktadır. Öz kardeşi de Arjantin takımlarından olan CA Platense takımı altyapısında futbol hayatına devam etmektedir.