Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Rus ekiplerinden Zenit St Petersburg, yeni sezon öncesi kadrosuna önemli takviyeler yaparken yıldız oyuncusu Gustavo Ayon ile de yolların ayrıldığını açıkladı.

Zenit yaptığı açıklamada oyuncu ile karşılıklı anlaşmaya varıldığını ve Meksikalı yıldıza teşekkürlerini iletti.

35 yaşındaki Meksikalı, 5 sezonluk Real Madrid macerası sonrası sezon başında Zenit'in kadrosuna katılmıştı. Ayon, bu sezon EuroLeague'de 12.5 sayı, 5.3 ribaunt, 2.2 asist, 1.3 top çalma ortalamaları yakaladı.



