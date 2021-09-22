Gustavo Assunçoo: Galatasaray formasını giydiğim için çok mutluyum

Süper Lig 'in 6. haftasında Kayserispor'a konuk olan Galatasaray , sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray formasını ilk kez Kayseri deplasmanında giyen Gustavo Assunçao, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan dolayı üzgün olduğunu vurgulayan genç orta saha, "Galatasaray formasını taşımak benim için büyük bir gurur, keşke sonuç böyle olmasaydı ve iyi bir başlangıç yapabilseydim. Onun için inanılmaz üzgünüm ama diğer taraftan da Galatasaray formasını giydiğim için çok mutluyum." diye konuştu.







