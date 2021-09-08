Gustavo Assunçao kimdir, kaç yaşında? Galatasaray transferi bitirdi!

Galatasaray 'ın Famalicao forması giyen Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı. Gustavo Assunçao Portekiz'den İstanbul'a gelerek 1 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Peki, Gustavo Assunçao kimdir, kaç yaşında? Gustavo Assunçao'nun kariyeriyle alakalı detaylı bilgiler haberimizde...

Gustavo Assunçao kimdir?

30 Mart 2000 Sao Paulo doğumlu olan 1.78 boyundaki merkez orta sahaya sağ ayağını kullanıyor. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri 7 milyon Euro...

Porto alt yapısında futbola başlayan Gustavo Assunçao 2008'de Atletico Madrid'e transfer oldu.

2019-2020 yılından bu yana Famalicao forması giyen 21 yaşındaki futbolcu 68 karşılaşmaya çıktı.

Gustavo Assunçao, bu sezon 4 maçta forma giyerken; geçen sezon 28 maça çıktı. 1 gol 1 asisti olan genç futbolcu 10 sarı kart gördü.