Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray , sahasında Alanyaspor 'u konuk ediyor. Bu karşılaşma öncesinde transfer dönemin son gününde kadroya katılan genç futbolcu Gustavo Assunçao Alanyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Gustavo Assunçao'nun maç önü sözleri:

Çok mutluyum böyle büyük bir camiaya geldiğim için. Fatih hocam, teknik heyet, arkadaşlarım, herkes bana maksimum seviyede yardım gösteriyorlar. Herkes beni iyi karşıladı.

Topla oynamayı seven bir oyuncuyum. Geriden oyun kurmayı seven bir oyuncuyum. Topsuz oyunda agresif bir oyuncu olarak kendimi tanımlayabilirim.