Gururumuz Çağlar

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği, Premier Lig’de geçen sezon görev yapan oyuncuların performanslarından yola çıkarak en iyi 11’ini açıkladı. Listede, Leicester City formasıyla 2019-20 sezonunda harikalar yaratan Milli stoperimiz Çağlar Söyüncü de yer aldı. 24 yaşındaki yıldız futbolcu, Liverpool’un dünyaca ünlü ismi Virgil Van Dijk’la beraber sezonun en iyi savunmacısı seçildi. Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne sezonun en iyi oyuncusu seçilirken, Liverpool’lu Trent Alexander-Arnold en iyi genç oyuncu oldu.

Çağlar Söyüncü, geçen sezon Leicester City formasıyla 42 maça çıkıp 1 gol ve bir asistle oynamıştı.

Devlerin radarında...

Ada’nın dev kulüplerinin radarında bulunan Çağlar Söyüncü, geçen sezon Leicester City’de 42 mücadelede görev yapmıştı. Kritik hamleleri ve dünyaca ünlü rakipleri karşısında geçit vermeyen görüntüsüyle daha önce birçok 90 dakika sonunda maçın adamı seçilen Çağlar, sezonun en iyi 11’ine seçilerek başarısının karşılığını almış oldu.

PREMİER LİG’DE 2019-20’NİN EN İYİ 11’İ

Nick Pope (Burnley)

Alexander Arnold (Liverpool)

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (Leicester City)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Andrew Robertson (Liverpool)

Jordan Henderson (Liverpool)

David Silva (Manchester City)

Kevin De Bruyne (Manchester City

Sadio Mane (Liverpool)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Jamie Vardy (Leicester City