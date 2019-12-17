Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından Gürses Kılıç gündem oldu. Tuzlaspor'un hocası yaptığı sert açıklamalarda Galatasaray taraftarından büyük tepki gördü. Gürses Kılıç, yayıncı kuruluşu şu açıklamaları yaptı: Galatasaray'ı kutlarım, sonuçta iki ayaklı maç, 4-2 bitti. Biz istediğimizi aldık, Türk Telekom'da Galatasaray'ı basa basa yendik. Bu maça intikam gözüyle bakılmamalıydı. PSG, Real Madrid maçları intikam maçı olur. Tuzlaspor'u yendiler de ne oldu? Kahraman mı oldular? Ne yaptılar? Onların hedefi Tuzlaspor değildi, Paris'ti rakip, Madrid'di rakip. Yazık.

Gürses Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli?

25 Mart 1967 yılında Konya'ya dünyaya gelen Gürses Kılıç, 1990 yılında Karabükspor altyapısında futbola başladı. Ardından Zeytinburnuspor, Bakırköyspor, Gaziosmanpaşa ve Konyaspor formaları giyen Kılıç, 32 yaşında futbol hayatına nokta koydu.

Genç yaşta futbolu bırakan Gürses Kılıç, Zeytinburnu altyapısında antrenörlük hayatında başladı. Çorluspor, Türk Telekom, Ankaraspor, Gaziosmanpaşa, Karabükspor'da görev alan Kılıç, Zeytinburnuspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı. Kılıç ardından sırasıyla, Aydınspor, Telekom, Ofspor, Adıyamaspor, Çorumspor, Bozüyükspor, Yeni Malatyaspor, Tepecikspor, Gümüşhanespor, Hatayaspor, Çorum Belediyespor ve Darıca GB'de görev aldı.