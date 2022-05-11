Gürsel Aksel Stadı’nda açılış ve kapanış Beşiktaş’tan

Beşiktaş ’ı ağırlayacak sarı-kırmızılılar Gürsel Aksel Stadı’nda Süper Lig 'de iç saha maçlarının kapanışını yapacak.

Süper Lig’de 2.5 yıl karşılaşmalarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynayan Göztepe , yeni evi Gürsel Aksel Stadı’nın açılışını Beşiktaş müsabakası ile yapmıştı. İzmir ekibi 26 Ocak 2020 tarihinde Gürsel Aksel Stadı’nda Süper Lig’deki ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Sarı-kırmızılılar, tarihi maçı 2-1 kazanarak yeni evinde muhteşem bir açılış yaptı. Sarı-kırmızılıların yeni stadındaki ilk golü ise 25’inci dakikada kaptan Halil Akbunar attı.

Yine Beşiktaş’la bu kez Gürsel Aksel Stadı’nda Süper Lig’deki son iç saha maçına çıkacak sarı-kırmızılılar ardından Adana Demirspor deplasmanında 2021-22 sezonunu tamamlayacak. Büyük hayal kırıklığı yaşayıp küme düşen Göztepe, gelecek sezon Spor Toto 1’inci Lig’de mücadele edecek.

DHA