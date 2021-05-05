Güreşte son kota müsabakaları Bulgaristan’da başlıyor

Başkent Sofya’da düzenlenecek organizasyon 4 gün sürecek. Tokyo Olimpiyatları için daha önce güreşte 8 kota alan Türkiye, Bulgaristan’da 10 sıklette olimpiyat vizesi mücadelesi verecek.
Olimpiyatlar öncesi son kota müsabakalarında kadınlarda 5, grekoromende 3, serbest stilde 2 milli sporcu mindere çıkacak.
Daha önce serbest stilde 57 kiloda Süleyman Atlı, 86 kiloda Osman Göçen, 97 kiloda Süleyman Karadeniz, 125 kiloda Taha Akgül, grekoromende 60 kiloda Kerem Kamal, 97 kiloda Cenk İldem, 130 kiloda Rıza Kayaalp, kadınlarda ise 50 kiloda Evin Demirhan Türkiye’ye olimpiyat kotası kazandırmıştı.
Sofya’da olimpiyat kotası mücadelesi verecek milli güreşçiler ise şöyle:
Serbest stil
65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan
74 kilo: Soner Demirtaş
Grekoromen stil
67 kilo: Enes Başar
77 kilo: Fatih Cengiz
87 kilo: Metehan Başar
Kadınlar
53 kilo: Zeynep Yetgil
57 kilo: Bedia Gün
62 kilo: Elif Jale Yeşilırmak
68 kilo: Buse Tosun
76 kilo: Yasemin Adar
AA