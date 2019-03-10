Sırbistan’da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nın 6. gününde sporcularımız bir altın, bir gümüş ve bir de bronz madalya kazandı.

97 kiloda mindere çıkan İbrahim Çiftçi finalde Rus rakibi Shamil Alievitch ile karşılaştı. Sporcumuz mücadeleden 7-4 galip ayrıldı ve altın madalya kazandı.

Dün şampiyonluk mücadelesine çıkan bir diğer sporcumuz ise 79 kiloda Ramazan İshak Sarı oldu. Sarı, Rus rakibi Radik Valiev’e 7-2 mağlup oldu ve gümüşte kaldı.

Arif Özen finalde

Madalya mücadelesi yapan isimlerden biri de Şaban Kızıltaş’tı. 57 kiloda güreşen Kızıltaş, 3.’lük maçında Rumen Kovacs’ı 7-5 yendi.

Dün yapılan müsabakalar sonrası 86 kiloda Arif Özen finale kaldı. Özen bugün altın madalya mücadelesi yapacak.

61 kiloda Selahhatin Sert ve 74 kiloda Fazlı Eryılmaz ise repesraja kalırken, 92 kilodaki Erhan Yaylacı da üçüncülük kürsüsü için mindere çıkacak.