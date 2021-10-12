Güreşte Dünya şampiyonasını altın madalyasız kapattık

Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası pazar günü tamamlandı. Genç isimlere şans tanınan ve ilk dünya şampiyonası deneyimi yaşayan sporcuların yer aldığı bir kadroyla şampiyonaya giden Güreş Milli Ta kımımız sadece 1 final başarısı gösterirken altın madalya kazanamadı. To kyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı Ta ha Akgül, Rıza Kayalap ve Ya semin Adar’ın kazandığı 3 bronz madalyayla kapatmıştık. Normal şartlarda olimpiyat yılındaki dünya şampiyonası organizasyonunda olimpik kilolar yer almaz, bunun dışındaki kilolarda mücadele yapılırdı. Ancak olimpiyatın 1 yıl ertelemesi ve programın sapmaması adına 2021 Dünya Güreş Şampiyonası gerçekleşti. Güreşin yıldızlarından Rıza Kayaalp ve yeni evlenen Ya semin Adar kadroda yer almazken Ta ha Akgül ise verilen son kararla Milli Ta kım kadrosunda yer aldı.

8 yıl sonra yine 1.'liği göremedik

Milli takımın jenerasyon değişiminde bazı isimler umut verirken, alınan dereceler genel tabloda olumsuz bir görüntü çizdi. En iyi derece; grekoromen 82 kiloda Burhan Akbudak'ın Dünya 2.'liğiyle gelirken serbestte 2 bronz, kadınlarda 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalyayla kapattık organizasyonu. Türkiye en son -olimpik sıkletlerin yer almadığı 2016 Dünya Şampiyonası'nı saymazsak- 2013 Dünya Şampiyonası'nda altın madalyasız kalmıştı. Serbest, Grekoromen ve kadınlar kategorilerinin birlikte yapıldığı 2005'ten bu yana Tü rkiye sadece 2013 ve 2016'da birincilik kürsüsüne çıkamadı. Not: Hesaplamada olimpik sıkletlerin yer almadığı dünya şampiyonaları sayılmadı.

Hatice Yücel