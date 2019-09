Güreşin yeni yıldızı Kerem Kamal!

Türk güreşi yeni bir yıldız adayıyla karşı karşıya... Adı Kerem Kamal. 20 yaşında. Bu isim şimdilik pek fazla bilinmiyor olabilir ama yarınlarda adını çok duyacağımız genç bir yetenek Kerem Kamal.

Güreşe Manisa’da başlamış, Akhisar Kulübü’nde güreşmiş, şimdi ise Pendik Güreş İhtisas Kulübü’nde spor hayatına devam ediyor. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde girdiği bütün uluslararası şampiyonalardan madalya çıkarmış, üç kez de Dünya Şampiyonu olmuş.

Kerem, şu anda Büyükler Milli Takımı’yla birlikte Kazakistan’da. Başkent Nursultan’da (Astana) yarın başlayacak olan Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kovalayacak olan genç güreşçimizin asıl hedefi ise elde edeceği Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluklarıyla adını Türk güreşinin efsane isimleri arasına yazdırmak.

Kerem Kamal hikayesini ve hedeflerini FANATİK’e anlattı. Sözü kendisine bırakıyoruz:

Babam çiftçi, kardeşim Kemal de güreşçi

● Babam çiftçilik yapıyor. Altı kardeşiz. Benden sonraki kardeşim Kemal de güreşçidir. 2016’da ikimiz aynı anda milli mayoyu giymiştik. Küçüklüğümden beri spor yaparım. Tekvando ile başladım, judo yaptım, ardından atletizme geçtim. Orta mesafede iller arası müsabakalarda ikincilik, üçüncülük elde ettim. Atletizm antrenmanlarından sonra arkadaşımla dinlenmek için güreş salonuna giderdik. Çünkü orada minder vardı ve biz oraya uzanıp dinleniyorduk! Hiperaktif olduğum için bir gün minder üzerinde ellerimle yürüyor, taklalar atıyordum. Bunu gören güreş antrenörü Süleyman Güngör, güreşe başlamamı istedi. “Eğer güreşmeyeceksen, bir daha bu salona gelme!” dedi. Ben de ertesi günü gittim güreşe başladım.

Rakiplerim stilim olmadığı için şaşırıyor!

● Yıldızlarda ve gençlerde madalyasız turnuvam olmadı. Bir çoğunda yaşım tutmadığı için doktor raporuyla mindere çıktım. 2014 ve 2015’te Avrupa Şampiyonu, Dünya İkincisi, 2016’da Avrupa Üçüncüsü, Dünya İkincisi, 2017’de Avrupa ve Dünya Şampiyonu, 2018’de U23’te Avrupa ve Dünya Şampiyonu, 2019’da Büyükler Avrupa Üçüncüsü ve gençler Dünya Şampiyonu oldum. Şimdi hedefim Kazakistan’da büyüklerde Dünya Şampiyonu olmak, Tokyo 2020 vizesi almak. Ama asıl hedefim, önümüzdeki yıllarda Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonlukları elde ederek Türk güreşinin efsaneleri arasına girmek.

● 2014’ten beri milli takımlardayım. Rakiplerimi tanırım, onları devamlı izlerim, güçlü ve zayıf yönlerini ezberlerim. Tabi onlar da beni izler. Ama çözemezler! Çünkü belli bir stilim yok! Onun için karşımda şaşırırlar, bana karşı bir taktik belirleyemezler. Müsabakada her an her şeyi yapabilecek bir stile sahibim.

Rakiplerimden korkmam, onlar korksun

● Beş yıldır büyükler dahil her kategoride milli mayo giydiğim için kendi sıkletimde (60 Kg) dünyanın en iyileriyle karşılaştım. Kimseden çekinmem, korkmam. Onlar benden korksun.

Murat Irmak - Hamit Turhan - Kerem Kamal - İrfan Mert

7/24 güreşin içindeyim, kulüpte yatıyorum

● İki yıl önce kulübüm Akhisar maddi imkansızlıktan kapandı. Çok üzüldüm. Ama Pendik İhtisas Kulübü beni transfer etti. Kulüp Başkanımız İrfan Mert her türlü ihtiyacımızı gideriyor. Ayrıca sponsorumuz İstanbul Ticaret Odası (İTO) da çok yardımcı oluyor. Teknik, taktik ve sporcu olarak da antrenörlerim Murat Irmak ve Selahattin Güngör’ün üzerimde çok emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben de üzerimde emeği olan herkese karşılığını vermek için kendimi güreşe adadım. 7/24 güreşin içindeyim. Zaten kulüpte yatıp kalkıyorum. Sosyal hayatım yok gibi. Sanırım, başarılarımın bir nedeni de disiplinli yaşamam ve çalışmam. Zaten güreş boşluk bırakmaya gelmez, hemen çaptan düşersiniz. Her daim zinde olmak zorundasınız.

Fantastik ve bilim kurgu izlerim

● Balıkesir BESYO öğrencisiyim. Pek boş zamanım olmaz ama olduğu zaman da genelde fantastik veya bilim-kurgu filmler, belgeseller izlerim. Vakit bulursam da kitap okurum.

Hamit Turhan | FANATİK ÖZEL