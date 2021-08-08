Güreşi üç bronzla kapattık

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemiz adına en çok madalya beklediğimiz ata sporu olan güreşi 3 bronz ile tamamladık. 9 sıklette kota alarak gittiğimiz Tokyo'da sadece 3 bronz madalya kazandık. Mindere ise en son çıkan güreşçimiz 97 kiloda Süleyman Karadeniz oldu. Milli sporcumuz, yarı finale kadar iyi bir mücadele ortaya koydu. Ancak yarı finalde, son olimpiyat şampiyonu Snyder’a 5-0 kaybetti ve bronz madalya maçına kaldı. Dün kürsü için mindere tekrar çıkan milli sporcumuz İtalyan Ruano ile kapıştı. Karşılaşmada 2-0 öne geçen Süleyman Karadeniz kendi oyunuyla puan verdi, mücadeleyi 6-2 kaybetti ve olimpiyat 5.'si oldu. Tarihimizde en çok madalyayı kazandığımız spor olan güreşte, bronz madalyaları Yasemin Adar, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp kazandı.

Yasemin Adar'dan tarihi madalya

Grekoromen stilde 130 kiloda altın madalya hedefiyle gelen Rıza Kayaalp, yarı finalde, şampiyon olan Kübalı rakibi Mijain Lopez Nunez’e yenilince altın madalya şansını yitirdi, bronz mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh’i devirdi. ’İlklerin kadını' olarak anılan Yasemin Adar ise kadın güreşinde ülkemize ilk olimpiyat madalyasını getirip, kürsüde 3. sıraya çıktı. Erkekler serbest stil 125 kiloda güreşen ve Rio 2016’da altın madalya kazanan Taha Akgül de repesaj maçına çıkarken, Moğol rakibi Lkhagvagerel Munkhtur’a üstünlük kurdu, bronzu kaptı.