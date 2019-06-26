Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Ali Gürbüz'ün de aralarında bulunduğu güreşçiler Kırkpınar güreşlerine hazırlanıyor.

Yağlı pehlivan güreşçileri 5, 6 ve 7 Temmuz'da Edirne'de yapılacak Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ni hazırlıklarını Kumluca Karatepe Stadı'nda sürdürüyor. Aralarında Ali Gürbüz'ün de bulunduğu farklı boylarda 20 pehlivan Kırkpınar'da derece alabilmek için çalışıyor.

Başpehlivan Ali Gürbüz, "Kumluca sahasında çok güzel şekilde Kırkpınar'a hazırlanıyoruz. Hedefim altın kemerdir" dedi.

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