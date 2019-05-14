Güreş camiası iftarda buluştu

İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri, antrenör, hakem ve sporcular ile çok sayıda davetli katıldı.

TGF Başkanı Musa Aydın, yaptığı konuşmada, güreşte son dönemde elde edilen başarılara dikkati çekti.

Aydın, göreve 2015’te geldiklerini hatırlatarak, "Avrupa şampiyonalarında 2015’te 2, 2016’da 3 , 2017 ve 2018’de 5’er, bu yıl 6 altın madalya aldık. Avrupa Şampiyonası’nda 70 yıl aradan sonra 6 altın madalya kazandık. Adeta Avrupa’ya İstiklal Marşı’mızı ezberlettik. Yönetim kurulu üyelerimiz, antrenörlerimiz ve sporcularımızla gerçekten bir ekibiz. Bu ekibin neticesinde böyle bir başarıya imza attık." ifadelerini kullandı.

Sporculara başarılarının devamını dileyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekibin başı Sayın Cumhurbaşkanımız. Birçok Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılıyoruz. Hiçbir ülkenin sporcusu şampiyon olduğunda Cumhurbaşkanı tarafından aranmıyor. Ancak bizim sporcularımız şampiyon olduklarında Sayın Cumhurbaşkanımız arayarak tebrik ediyor. Bu anlamda çok şanslıyız. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum."

Aydın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Son Avrupa Şampiyonası’nda madalya alan sporcularımızı tek tek tebrik etti. Ayrıca destek için Romanya’ya kadar geldi. Bunun yanında bize bu sene bütçe sorunu yaşatmadılar." diye konuştu.

Hedef 18’de 18

Önlerinde Dünya Şampiyonası’nın bulunduğunu hatırlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Kazakistan’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda ilk 6’ya girecek sporcular olimpiyat vizesi alacak. Bu şampiyona Türk güreşi için çok büyük önem arz etmekte. Hedefimiz 18’de 18 olimpiyat vizesi almak. Bazı branşlarda vize almak başarı sayılabilir ancak güreşte vize almak önemli değil. Çünkü Türk spor tarihine baktığımızda güreşte 1609 madalya kazanmışız. Olimpiyat tarihine baktığımızda 94 madalyanın 63’ünü güreşte kazanmışız. 39 altın madalyanın 29’unu güreşte almışız. Güreş, Türk sporunun lokomotif branşı. Güreşte olimpiyat vizesi almaktan ziyade madalya almak önemli."

Aydın, sorumluluklarının fazla olduğunu dile getirerek, "Milletimizin, hükümetimizin, devletimizin beklentisi bizden çok yüksek. 2016 Rio Olimpiyatları’nda 8 madalyanın 5’ini güreşte kazandık. 52 yıl aradan sonra güreşte böyle büyük bir zafere imza attık. Şimdi bütün hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Kamuoyunun beklentisi çok fazla, yükümüz ağır. Bu birlik ve beraberliğimiz, gayretimiz, mücadelemiz, çalışmalarımız devam ettiği sürece Tokyo 2020’de de ülkemizi başarıyla temsil edeceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

AA



