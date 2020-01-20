İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Osmaniye Güreş İl Temsilciği işbirliğinde düzenlenen Güreş Aday Hakem Kursu başladı. Teorik derslerin Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda pratik derslerin ise Merkez Spor Salonunda 26 kişinin eğitim gördüğü kursta, eğitimlerin Güreş Federasyonu Merkez Hakem Komitesince seçilen Uluslar arası Hakemlerden Kürşat Yürüker ve Tarık Erdem tarafından verili ve 3 gün süreceği kaydedildi.

Uluslararası Güreş Hakemi Tarık Erdem, kursun Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle düzenlendiğini kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin aday hakem olacaklarını aktardı. Erdem, "Aday güreş hakemliğinden hakem olarak yurt içi ve yurt dışında ülkemize fayda sağlayacaklar." diye konuştu.



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