Gürcan abiyi kaybettik

FANATİK çalışanları olarak Gürcan abiye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine de baş sağlığı dileriz. Merhumun cenazesi, dün İzmir-Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verildi. Konuyla ilgili olarak Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Eski futbolcumuz Gürcan Berk’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine baş sağlığı dileriz” denildi.