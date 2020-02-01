Ara transfer döneminde Mehmet Özdıraz, Murat Yılmaz, Ramazan Övüç gibi ligi tanıyan isimleri dahil eden Eyüpspor, son dakikada Bursaspor'dan Alper Ademoğlu’nu kadrosuna dahil etti. 1998 doğumlu gurbetçi oyuncu, İstanbul ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Orta sahanın ortasında ve forvet arkasında oynayabilen genç oyuncu, Türkiye U-15 Milli Takımı'nda 4, Belçika U-15'te 3, U-16'da 13, U-17'de 17 ve U-19'da 1 maçta görev aldı.

2017-2018 sezonunun ara transfer döneminin son gününde Bursaspor'a transfer olan Adem, beklediği forma şansını bir türlü bulamamıştı. Adem, Bursaspor A Takımı'nda hiçbir resmi maçta forma giymezken sadece U-21 Takımı'nda 17 maça çıkarak Timsah'taki kariyerini tamamladı.

'Avrupa piyasasının da gözdelerindendi'

2016 yılında Anderlecht'den Schalke 04'e transfer olan Alper Ademoğlu için, Schalke 04 menajeri Horst Heldt şu ifadeleri kulanmıştı: Belçika'daki harika yeteneklerde biri ve Avrupa piyasasının da gözdelerindendi. Bizim için geleceğe iyi bir yatırım oldu.

Alper Ademoğlu kimdir?

10 Nisan 1998 tarihinde İstanbul'da doğan orta saha oyuncusu, futbol hayatına Belçika'da başladı. 2013 yılında Genk'te futbola başlayan Alper, alt yaş gruplarında gösterdiği performansın ardından Anderlecht'e geçti. Anderlecht'te gösterdiği performansın ardından devleri peşine takan Alper, tercihini Schalke 04'den yana kullandı ve 750 bin euro'ya Alman devine transfer oldu.

2017 yılında U19 takımında forma giyen Alper, gösterdiği başarılı performansın ardından bu sezon B takımında forma giydi.

2012 yılında U15 takımında forma giymeye başlayan Ahmet, toplamda 4 kez milli formayı giyerken, ardından Belçika'nın alt yaş gruplarında 27 kez forma giydi ve 3 gol kaydetti.

Kariyerine 10 numara olarak başlayan Alper, Schalke'ye transfer olduktan sonra orta sahanın ortasında forma giymeye başladı. 21 yaşındaki oyuncu yüksek tekniği, başarılı pasları ve yaratıcılığı ile ön plana çıkıyor.