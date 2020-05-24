Survivor 2020'nin 24 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümünde Anlat Bakalım heyecanı yaşandı. Yarışmacılar ünlü isimlerle eş oldu ve heyecan katlandı. Berkan Karabulut ile eş olan oyuncu Gupse Özay, sempatik tavırları ile dikkat çekti. Oynadığı tiplemelerle tanınan Gupse Özay, zaman zaman açıklamaları ve sevgilisi Barış Arduç ile gündeme geliyor. Uzun zamandır birlikte olan Gupse Özay- Barış Arduç çifti Deliha filminde birlikte yer almıştı. Beraberlikleri bir dönem çok konuşulan ikili eleştirilere maruz kalmıştı.

Gupse Özay kimdir?

Türk oyuncu ve senaris Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir'de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir.Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır.TRT’den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir.

Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve yalan dünya dizisinin Nurhayat'ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol almıştır.

Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filminde Burcu karakteriyle başrol oynadı. 2 Aralık 2016'da vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminin aynı zamanda ana karakterleri arasında yer aldı.





31 Ocak 2020 tarihinde, hem yazıp hem oynadığı Eltilerin Savaşı adlı komedi filmi vizyona girdi.