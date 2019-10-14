Günün popüler bahisleri belli oldu

Misli.com’da günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fransa – Türkiye: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %29’u kuponlarında Fransa galibiyetine yer vermiş durumda.

Kosova – Karadağ: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %62’si Kosova’nın galip geleceğini düşünüyor.

Yaşar Gülay’ın Yorumu

Kosovalı oyuncular bu maçı final gibi gördükleri yönünde açıklamalar yapıyor. Kazanırlarsa 11 puana ulaşacaklar ve 14 Kasım’da, 12 puanla 2. sırada bulunan Çekya ile kritik bir maça çıkacaklar. 3 gün sonra da İngiltere ile bir finalleri daha olacak. İki takımın Karadağ’daki mücadelesinde Kosova deplasmanda devreyi önde bitirmiş, 69’da beraberlik golünü yemişti. Vedat Muriç'li Kosova bu maçta hata yapmaz.

Bulgaristan – İngiltere: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin bu maçtaki tercihi deplasmanda İngiltere galibiyeti.

Moldova – Arnavutluk: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %57’si Arnavutluk galibiyetine güveniyor.



