Bu gece devlerin liginde üç takımımız maçlarını yapacak. Bu takımlarımız 1907 Fenerbahçe Espor, Galatasaray Espor ve Gaziantep FK Espor.

İlk maç saat 23.00'de aramıza bugün katılan takım olan Gaziantep FK Espor'a ait. Antep ekibi sahasında Polonya ekibi Together Espor'u ağırlayacak.

İkinci maç 1907 Fenerbahçe Espor, Portekiz ekibi Estoril Praia ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler bu maçı saat 23.30'da oynayacak.

Son maçta durum biraz daha özel. Galatasaray Espor, son VPL Avrupa Süper Kupası rakibi KSV Hessen Kassel ile karşılaşacak. Bu maç 00.00'da oynanacak.

Maçları twitch.com/proeliteleaguetv adresinden izleyebilirsiniz. PEL TV spikerli bir şekilde yayın yapacak.