Günün En Çok Oynanan Maçları Misli.com farkıyla burada...

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Galatasaray – Beşiktaş: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Galatasaray – Beşiktaş karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %43’ü ev sahibinin kazanacağı görüşünde.

Misli.com’dan Canlı Bahis Oynayabileceğiniz Maçta Evren Göz’ün Yorumu

Galatasaray, güncel takım formu ve yükselen bireyler oyuncu performansları ile derbinin favorisi. Beşiktaş'ta ise Karius'un formsuzluğu ve sağ bek sıkıntısı dikkat çekiyor. Derbi için ilk yarı 0 maç sonucu 1 ideal görünümde. Ayrıca KGV ve ikinci yarı daha çok gol olur bahislerini öneririm.

Trabzonspor – Başakşehir: Karşılıklı Gol Olur

İddaa programı Süper Lig bültenin günün en popüler maçlarından Trabzonspor – Başakşehir karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %25’i her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Liderliği paylaşan iki ekibin kapışmasında ev sahibi Trabzonspor, Yeni Malatya’yı da devirerek bir kez daha zirveyi ele geçirdi. Bordo Mavililer’in iç sahada taraftarıyla birlikte oynayacak olması büyük avantaj. Avrupa’daki temsilcimiz Başakşehir de Kopenhag maçı dönüşünde Trabzon’a gidecek. Dolayısıyla fiziksel olarak da ciddi zorlanacaklar. İki ekip de hafta arası sınavı yaptığından çok sayıda pozisyon görmemiz de muhtemel. Duran topları etkili kullanan iki ekibin de mutlaka skor bulacağı bir karşılaşma bekliyorum.

Akhisaspor – BŞB Erzurumspor: Maç Sonucu 1

TFF 1. Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren Akhisarspor – BŞB Erzurumspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %33’ü ev sahibinin galibiyetinden yana tercihte bulunuyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Yaşar Gülay’ın Yorumu

Akhisar 4 maçlık galibiyet serisiyle ikincilik için iddialı konuma geldi. İkinci basamakta olan bu maçtaki rakipleri Erzurum'un 2 puan gerisindeler. Ege ekibi Yılmaz Vural döneminde hücuma daha direkt gidiyor, sonuç alıcı hamleler yapıyor. Kanat oyuncusu Erhan Çelenk ile forvet Sokol Cikalleshi de form tutmaya başladı. Erzurum'da teknik direktör değişikliği yaşandı, iç sahada öne geçip 78 ile 83 arasında 5 dakikada yedikleri 3 golle kaybettikleri Karagümrük mücadelesi sonrası Erkan Sözeri'nin yerine Mehmet Özdilek'i getirdiler. Mehmet Özdilek geçen sezon da Süper Lig'de Mavi-Beyazlılar'ı çalıştırmış, iç sahada 1-1 biten Galatasaray maçı sonrası 24. haftada yollar ayrılmıştı. Özdilek 13 deplasmanın sadece 3'ünde kazanabilen, 9 gol atabilen Erzurum'u 3 gün içinde nasıl farklı bir kimlik kazanadıracak sahada göreceğiz. Konuk ekipte stoper Aykut Demir cezalı. Akhisar'ın kazanacağını ve en az 3 gol olacağını düşünüyorum.

CSKA Moskova – FC Ufa: Maç Sonucu 1

İddaa programı Rusya Premier Ligi bülteninde günün en çok tercih edilen canlı bahis maçı olan CSKA Moskova – FC Ufa karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %53’ü ev sahibinden yana.

Misli.com’dan Canlı İddaa Oynanabilecek Maçta Halil Demirkan’ın Yorumu

Ligin ikinci devresine istediği başlangıcı yapamayan CSKA, Ufa'yı geçerek ligin üst sıralarındaki yerini korumak isteyecek. Skor üretmekten yana çok zorluk çeken Ufa'nın CSKA karşısında direnç göstereceğini düşünmüyorum. Tercihim CSKA galibiyetinden yana.



