Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Malmö – Sirius : Maç Sonucu 1

İddaa programının İsveç Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Malmö - Sirius mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Kağıt üstünde iç saha avantajıyla birlikte Malmö karşılaşmanın net favorisi olsa da, iki Avrupa sınavı arasında gerek fiziksel gerekse mental olarak yeterli bir oyun ortaya koyamayabilirler. Sirius aradan 2-1’lik Mjallby galibiyetiyle döndü. Moralliler ve sürpriz peşinde olacaklar. Ev sahibi ekibin galibiyetine yönelmektense, Sirius’un skor bulma ihtimalini de ele alarak golleri tercih etmek daha kazançlı olacaktır.

Cluj - Craiova: Maç Sonucu 1.5 Üst

İddaa programının Romanya bülteninde günün öne çıkan maçı Cluj - Craiova mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü karşılaşmada en az 2 gol olacağını düşünüyor.

Paranaense - Bragantino: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Brezilya Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Paranaense - Bragantino mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ersin Aslan’ın Tercihi

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele. 3.sıradaki Paranaense son maçında konuk olduğu Santos'a 2-1 yenilirken, 2.sıradaki Bragantino ise konuk ettiği Cuiaba ile 1-1 berabere kaldı. Ligde namağlup ilerleyen konuk takım Cuiaba önünde beklemediği bir puan kaybı yaşayarak zirveyi Palmeiras'a kaptırmıştı. Sezona çok iyi giren iki takımın bu karşılaşmasında sonucu kestirmek güç. Bragantino pozitif futbolu tercih eden, gollü maçlar izleten bir takım. Ev sahibinin de ligde son 6 maçı karşılıklı golle sonuçlanıyor. İki takımın da gol bulması bu maçta beklentim.