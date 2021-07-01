Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Valerenga – Sarpsborg : Maç Sonucu 1

İddaa programının Norveç Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Valerenga - Sarpsborg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

İki takımın kadro kalitesi olarak aralarında pek uçurum yok. Ancak sıralama bunu yansıtmıyor. Çekişmeli bir maç olmasını bekliyorum. 2-3 gol aralığı denenebilir.

Mjondalen – Odds Bk: Maç Sonucu 2

İddaa programının Finlandiya bülteninde günün öne çıkan maçı Mjondalen – Odds Bk mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %11’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Mjondaen alt sıralarda ancak skor üretme konusunda zorlanmıyorlar. Odds iyi bir performans ortaya koyuyor ancak savunma zaafları yadsınamaz. Taraf bahsi yerine karşılıklı gollerden yanayım.

İtalya – Porto Riko: Maç Sonucu 1

İddaa programının Basketbol Olimpiyat Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı İtalya – Porto Riko mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %10’u karşılaşmada İtalya’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Senegal'in covid vakası sebepli elemelerden çekildi... İtalya bu maçı kazanırsa lider olarak yarı finale çıkacak. Kadroda Melli, Polonara, Spissu, Vitali, Tonut öne çıkan oyuncular... Rakip Porto Riko da Senegal'in çekilmesiyle yarı finale çıkmayı garantiledi. Hazırlık maçlarında skor üretkenliğinde zayıf kaldılar ve hiç güven vermediler... İtalya haklı favori, Porto Riko'nun düşük skorda kalması beklentimle 153.5 Alt öneriyorum.



