Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da, İddaa programı içerisinde yer alan günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fulham- Chelsea: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Fulham – Chelsea mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i Chelsea’nın 3 puana ulaşacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Fulham son derece formda. Ligde oynadığı son 3 maçını da kazandı. Chelsea ise Nottingham deplasmanında puan kaybettikten sonra Manchester City’e de mağlup oldu. Ayrıca bu maçta sakatlanan Sterling de kesin olarak Fulham deplasmanında forma giyemeyecek. Ev sahibi ekibin bu maçtan puan çıkaracağı kanaatindeyim. 1-0 çifte şans tercihi ideal bir seçim olacaktır.

Real Betis- Barcelona: 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Real Betis – Barcelona mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u Barcelona’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

İspanya Süper Kupa Yarı Final maçında iki takım da Real Madrid’in finalde rakibi olmak adına mücadele edecek. Tek maçlı sistem nedeniyle iki takımın da en iyi performansını sergileyip özellikle Betis’in, Barca’ya karşı direnmesini bekliyorum. Real Madrid-Valencia maçına benzer bir 90 dakika izleyebiliriz. Suudi Arabistan’da yapılacak karşılaşmada iki takımın da skor üreteceği görüşündeyim. Önerim KG Var tercihi olacak.

Fiorentina – Sampdoria: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Fiorentina - Sampdoria mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada Fiorentina’nın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Sassuolo karşısında uzatma dakikalarında gelen penaltı golüyle kazanan Fiorentina, Monza beraberliğini telafi etmiş oldu. Sampdoria, Napoli karşısında erken teslim olurken, maç boyunca bir kişi eksik kalmanın handikabını yaşadı. Fiorentina, favori olmasına rağmen Sampdoria’nın gelişen oyununu önemsiyorum ve Fiorentina galibiyetinin dışına çıkmayı mantıklı buluyorum. İki takımın oyun yapıları orta skora yatkın. En iyi alternatif tercih, TGS 2,3 bahsi.



