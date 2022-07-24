Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Aalborg – Kopenhag Maç Sonucu 2

İddaa programı Süper Oran bülteninde günün en çok oynanan maçı Aalborg – Kopenhag karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %34’ü konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

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Misli.com Yazarı Halil İbrahim Ağış’ın Tahmini

Bu sezon üst sıraları zorlamak adına yeni hocaları Lars Friss’le giriş yapan Aalborg transferde kaleye Hajduk Split’ten Posavec, Aalborg’dan Hansen, Defansa Salzburg’tan Ludewig, M’gladbach’tan Poulsen, Viborg’tan Kramer, orta sahaya Lars Vendsyssel’den Pedersen, forvet hattına Skive’den Borsting ve Hobro’dan Klitten gibi geniş bir kadro kurmasına rağmen geçen hafta konuk oldukları Viborg karşısında skor üretip üstün bir performans sergilemesine rağmen mücadeleyi 2-1 kaybettiler. Kopenhag ise geçen hafta evinde oynadığı ligin yeni ekibi Horsens karşısında mücadeleyi 1-0 kaybederek büyük bir sürpriz yaptı. Bu karşılaşmada ofansif yönü yüksek iki ekip de kazanmak adına tempolu başlayarak 2.5 Gol Üstü barajını aşarlar.

Sion – Young Boys 2.5 Gol Üstü

İddaa programında günün öne çıkan maçlarından Sion – Young Boys mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %44’ü gollü bir maç beklentisinde.

Misli.com Editörü Berat Kavuş’un Yorumu

Bana göre belki de sezonun en flaş takımı olmaya aday bir Young Boys geliyor. Geçen sezonun telafisini en iyi şekilde yapacaklarından şüphem yok. Ligin ilk karşılaşmasında son şampiyonu adeta sahadan sildiler. Young Boys’un bu karşılaşmada da net bir galibiyet almasını bekliyorum.

Dinamo Moskova – Torpedo Moskova Maç Sonucu 1

İddaa programı Pazar bülteninde en çok oynanan maçlardan bir diğeri Dinamo Moskova – Torpedo Moskova karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %78’i derbiyi ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tahmini

Ligin yeni ekiplerinden Torpedo, Dinamo ile karşı karşıya geliyor. Torpedo, ilk hafta mücadelesinde Sochi karşısında gollü bir yenilgiyle sezona başladı. Yine zorlu bir rakiple karşılaşacak olan Torpedo'nun işinin zor olduğunu düşünüyorum. Tercihim MS 1.