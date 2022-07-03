Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Djurgardens – Hammarby 2.5 Gol Üstü

İddaa programı Süper Oran bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Djurgardens – Hammarby karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %42’si gollü bir karşılaşma beklentisinde.

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Misli.com Yazarı Efe Şahin’in Yorumu

Hammarby lige fırtına gibi başlamıştı fakat inanılmaz bir düşüşe geçtiler. Defansta yaşadığı sıkıntılar onları çok daha aşağı çekecektir. Kalecileri Oliver Dovin ve Richard Magyar’ın sakatlığı büyük eksiklik. Bunun üstüne Mads Fenger’in kart cezalısı olması Hammarby savunmasını neredeyse komple rotasyon yapmaya zorlayacak. Djurgarden sezon başından beri iyi bir futbol oynamasına rağmen her maçta sonuç almayı başaramıyor. Son haftalarda skor üretme problemini ortadan kaldırmış gibi gözüküyorlar. İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum ve karşılıklı gol bekliyorum.

Hacken – IF Elfsborg 2.5 Gol Üstü

Süper Oran bülteninde günün bir diğer öne çıkan maçı Hacken – IF Elfsborg karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si gol barajının aşılacağını düşünüyor.

Misli.com Yazarı Efe Şahin’in Yorumu

Hacken bu sezon dinamizmi ile liderlik koltuğunu almış durumda. Ligin en çok gol atan ikinci takımı fakat savunmayı ikinci plana atmaları sebebi ile en çok gol yiyen takımlar arasında da yer alıyor. Alexender Jeremejeff bu sezon oynadığı on maçta toplam 11 gol attı ve bu performans Hacken’i liderlik koltuğuna yükseltti. Elfsborg son maçlarında hücum performansını yükseltti ve bu doğrudan sonuca yansımaya başladı. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum ve karşılıklı gol bekliyorum.

Viking – Rosenborg 2.5 Gol Üstü

Günün son Süper Oranlı karşılaşması Viking – Rosenborg mücadelesine bahis oynayan Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmada bol gol atılacağı beklentisinde.

Misli.com Yazarı Efe Şahin’in Yorumu

Viking sezonu iyi açtı fakat son beş maçta sadece iki puan alabildi. Bunun ana sebebi David Brekalo’nun yanına iyi bir partner hala bulamamış olmaları. Ayrıca orta saha oyuncuları top kaybından sonra oldukça tembel kalıyorlar. Rosenborg ise sene başından beri inişli çıkışlı grafiği devam ediyor. Alabilecekleri çok fazla üç puan vardı fakat çoğundan beraberlikle ayrıldılar. Bu maçta karşılıklı gol görmemiz çok olası.