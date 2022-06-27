Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

IK Sirius - Göteborg: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının İsveç Allvenskan bülteninde günün öne çıkan IK Sirius - Göteborg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Şahin’in Tahmini:

IK Sirius milli takım arasını dört gözle bekleyen takımların başında geliyordu. Ligde standartı bir türlü yakalayamayan ve inişli çıkışlı ligde savrulan takımların başında geliyordu. Göteborg ise milli takım arasından önce altı maçlık galibiyet hasretine son vermiş ve araya ümitli girmişti. İki takımında savunma zaafları var ve bunlardan faydalanmak isteyeceklerdir. Bu ikilinin oynadığı son on maçının sekizinin karşılıklı gol ile bitmesi bize yol gösterici olabilir ayrıca form durumları da bu sonucu onaylar düzeyde. Karşılıklı golün iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum.

Patronato - Independient: Maç Sonucu 2

İddaa programının Arjantin Süperliga bülteninde günün öne çıkan maçı Patronato - Independient mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %47’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu İlker Kaşka’nın Tahmini:

Independiente, kupa ve lig olmak üzeri çıktığı son iki maçtan galibiyetle ayrıldı. Patronato ise tam tersi bir şekilde oynadığı maçları kazamadı. Formda olan konuk ekip galibiyet adına bir adım önde.

Malmö – Helsingborg: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının İsveç Allvenskan bülteninde günün öne çıkan maçı Malmö - Helsingborg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si karşılaşmasında en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tahmini:

Allsvenskan’da tüm takımlar arasındaki makas çok kısa. Dolayısıyla şampiyonluk yarışı da sezon boyunca çok çetin geçeceğe benziyor. Ara öncesinde üst üste 3 maçını kaybettikten sonra Degerfors’u yenerek kara bulutları dağıtan Malmö, Mayıs sürecini geride bırakıp yeni bir sayfa açmak istiyor. Yakın geçmişte Şampiyonlar Ligi gruplarında da mücadele ettiler. Başarılı olamadılar belki ancak kendi standartlarının üzerine çıkarak etkili bir güç testi verdiler. Helsingborg’da işler yolunda gitmiyor. Bu sezon çıktıkları gibi tekrar düşecek gibi görünüyorlar. Geçici hoca Lindström takımın başında. İşleri zor. Malmö’nün gol yeme olasılığını düşük gördüğüm için ‘MS 1 ve 4.5 alt’ diyeceğim.