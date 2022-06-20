Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

AS Monaco - Asvel Villeurbanne: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı AS Monaco - Asvel Villeurbanne mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada AS Monaco takımının kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tahmini:

Final serisinde 1-1 eşitlik var. 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğunu ilan edecek... Monaco ilk maçı kazanarak ev sahibi avantajını cebine koymuştu, artık ipler ellerinde, evlerindeki 2 maçı kazanırlarsa şampiyon oluyorlar, bu fırsatı tepmek istemezler. Mike James, Bacon, Diallo'lu kadrosuyla, taraftarı önünde favori durumdalar, kazanmalarını bekliyorum.

Godoy Cruz - Df. Justicia: Maç Sonucu 1

İddaa programı Arjantin Superliga bülteninde günün öne çıkan maçı Godoy Cruz - Df. Justicia mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %11’i karşılaşmada Godoy Cruz takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu İlker Kaşka’nın Tahmini:

Defensa, hemen atıyor hem de kalesini gole kapatamıyor. Bu mücadelede gol bulacaklardır. Geçen hafta evinde 2-0 kazan Godoy da skora katkı verecektir.

Asane - Ranheim: 2,5 Alt/Üst : ÜST

İddaa programı Norveç 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Asane - Ranheim mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada 2,5 gol barajının aşılacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tahmini:

Ligin yaş ortalaması en yüksek ekibi olan Asane, istikrarsız bir sezon geçiriyor. Sogndal ve Grorud galibiyetleriyle bir nebze ilaç olsa da savunma problemlerini hala daha aşabilmiş değiller. Ranheim son haftalarda çok kritik galibiyetler elde etti. Bu sezon ilginç bir şekilde deplasman maçlarında daha etkililerdi üstelik. Goller ön plana çıkıyor. İki ekibin de fileleri havalandırması muhtemel.