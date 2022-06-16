Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Botafogo RJ - Sao Paulo SP: Maç Sonucu X

İddaa programının Brezilya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Botafogo RJ-Sao Paulo mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %10’u karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ersin Aslan’ın Tercihi

Sezona beklentinin üstünde girmesine rağmen son maçlarda büyük düşüş yaşıyor Botafogo. Sahasında Avai'ye de kaybeden ev sahibi ligde üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Uzun süredir ligde kaybetmeyen Sao Paulo üst sıralardan kopmak istemiyor. Düşüşteki rakibi önünde konuk takımın kazanması şaşırtmaz fakat, Sao'nun rakibine kolay kolay gol imkanı vereceğini sanmıyorum, bu nedenle 2-3 gol aralığı tercihim.

Virtus Bologna-A.Milano: Maç Sonucu 1

İddaa programının İtalya Serie A Basketbol bülteninde günün öne çıkan maçı Virtus Bologna-A.Milano mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %55’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Milano final serisinde 3-1 önde. 4 galibiyete ulaşan şampiyonluğunu ilan edecek... İtalya Ligi playoff tarihinde hiçbir takın 3-1'den gelip kazanamadı, Milano çok büyük bir avantaj yakaladı. Bu maçı kaybetseler bile sonraki maç evlerinde işi bitirme şansları olacak... Bu maça gelirsek, tecrübeli yıldız oyuncuları Teodosic ve Belinelli başta olmak üzere Shengelia, Jaiteh, Weems, Hackett'li güçlü kadrosuyla Virtus Bologna'nın taraftarı önünde hırslı oynamasını ve kazanmasını bekliyorum... Milano seride ezici üstünlük kurmuş durumda, Virtus Bologna elindeki güçlü kadrosuyla reaksiyon vermeli...

Argentinos J - Independient: Maç Sonucu X

İddaa programının Arjantin Superliga bülteninde günün öne çıkan maçı Argentinos J - Independient Warriors mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmanın beraberlikle düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu İlker Kaşka’nın Tercihi

Argentinos Juniors, bir önceki hafta kötü oynayarak maçı kaybetti. Independiente ise akıllı bir futbol tercih ederek maçları kaybetmiyor. Deplasmanda puan almaları sürpriz olmayacaktır.