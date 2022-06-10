Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Avusturya-Fransa: Maç Sonucu 2

İddaa programının Uluslar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Avusturya-Fransa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Efe Şahin’in Tercihi

Ralf Rangnick'in gelişiyle beraber Avusturya'da iyi işler başaracak gibi duruyor. Hırvatistan'ı deplasmanda rahat geçerken evinde çok üstün oynadığı maçta Danimarka'ya mağlup oldu. Fransa’ da ise problemler devam ediyor. Karim Benzema ne kadar formda olsa da Griezmann'ın kötü performansı hücum aksiyonlarına doğrudan zarar vermeye başladı. Deschamps'ın ön tarafı değiştirme çabası olursa çok daha başarılı olabilirler. Maçta karşılıklı gol bekliyorum.

Danimarka-Hırvatistan: Maç Sonucu 1

İddaa programının Uluslar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Danimarka-Hırvatistan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi

Gruba muhteşem bir giriş yapan Danimarka ilk 2 karşılaşmada Fransa ve Avusturya karşısında rahat galibiyetler alarak yoluna lider olarak devam ediyor. Takım olarak ofansif futbolu seven Vikingler skor üretmekte zorlanmıyor. Mutlaka taraftarının önünde güzel giden galibiyet serilerini devam ettirmek adına mücadeleye tempolu bir futbolla başlamalarını bekliyorum. Hırvatistan ise gruba kötü bir başlangıç yaptı. Özellikle İlk maçta Avusturya karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Hırvatlar son karşılaştıkları Fransa karşısında 1-0 geride götürdükleri karşılaşmada son dakikalarda penaltından attıkları golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrılıp 1 puana razı oldular. Artık Liderlik hedefleri doğrultusunda kaybetme lüksleri kalmadığından dolayı mücadeleye etkili bir girişle başlamalarını bekliyorum. Ofansif yönü yüksek iki ekip tempolu bir futbolla maça başlayarak 2.5 Gol Üstü barajını aşarlar.

Moldova-Letonya: 2.5 Alt

İddaa programının Uluslar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Moldova-Letonya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %47’si karşılaşmanın 2.5 alt olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tercihi

Uluslar Ligi D grubunda ilk iki sırayı paylaşan iki takımın mücadelesini izleyeceğiz. İki takımın da benzer bir oyun oynadığını belirtmek istiyorum. Maçın çok gollü geçmesini beklemiyorum. Bu karşılaşma için ideal tercih alt olacaktır.