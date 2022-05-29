Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

İstanbulspor - Bşb Erzurum: Alt/Üst 2.5 :Üst

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı İstanbulspor - Bşb Erzurum mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada 2,5 gol barajının aşılacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tahmini:

İstanbulspor ilk maçta deplasmanda 4-2 kazandı. Beraberlikler ve tek farklı yenilgide bile Sarı-Siyahlılar finale çıkacak. Erzurum basık altında başlayacak maça. Gol atsalar bile kalelerini savunmaları kolay olmayacak. İlk maçtaki gibi gollü bir mücadele olur.

Bandırmaspor - Eyüpspor: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Bandırmaspor - Eyüpspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada Bandırmaspor takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

TFF 1.Lig Play Off mücadelelerinde rövanş zamanı! İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan Eyüpspor elbette önemli bir avantaj yakaladı. Final biletine Eyüpspor çok daha yakın. Ancak iki takımın da tüm sezon gösterdiği performans, emekleri 90 dakikaya sıkışmış durumda. Hele ki Bandırma tura veda etmemek adına kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkacak. Bu nedenle ev sahibi tüm riskler alıp gol bulacaktır. Eyüpspor ise geniş, kaliteli ve tecrübeli bir kadroya sahip. Onların da bu deplasmanda skor üreteceği görüşündeyim. KG Var tercihi ideal.

Huddersfield - Nottingham Forest: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Huddersfield - Nottingham Forest mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada Nottingham Forest takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tahmini:

Premier Lig'e son bilet bu maçtan sonra sahibini bulacak. Her iki takım da sezonun sonlarına doğru büyük işlere imza attı. Bu sezon 4. kez karşılaşacaklar. 2 maçı Nottingham, 1 maçı ise Huddersfield kazandı. Taraf bahsine girmek gerçekten zor. Nottingham'ın yıllardır süren bir hasreti var. Kadro kalitesi olarak da Huddersfield'dan iyiler. İbre Forest'tan yana gibi duruyor. Alternatif önerim ise 2-3 gol aralığı.