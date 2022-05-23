Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Hamburg-Hertha Berlin: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Hamburg-Hertha Berlin mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tercihi

Hertha Berlin, gelecek sezon Bundesliga 2'de oynamayı gerçekten hak ediyor... Ligde alınan 2 mağlubiyetin üstüne play-out maçında da iç sahada yenildiler. Maça hakim olan taraf da onlar değildi. Zaman zaman etkili olsalar da daha fazla tehlike yaratan taraf Hamburg'du. Artık bu maçta sahip oldukları her şeyi ortaya koymak zorundalar. Hamburg, iyi formunu sürdürdü ve deplasmanda da kazandı. Bu maçta hata yapmayarak 4 senelik Bundesliga hasretlerine son vermek istiyorlar. Hertha Berlin, gol bulmak için yüklenecek ve defansta açıklar verecektir. Hamburg'da da bu fırsatları değerlendirecek birçok isim var. Bu maç, iki takım adına da çok kritik. O yüzden karşılıklı gollere yönelmek daha mantıklı.

St Johnstone – Inverness: Maç Sonucu 1

İddaa programının İskoçya Premiership bülteninde günün öne çıkan maçı St Johnstone-Inverness mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

İskoçya Premiership'te önümüzdeki sezon yer alacak son takım bu maçın ardından belli olacak... Caledonian'daki ilk maçta St. Johnstone 2-0 öne geçmiş, Inverness adına Reece McAlear sahneye çıkıp tabelayı 2-2 yapmıştı. Rövanşta deplasman golü kuralı yok, her türlü beraberlikte maç uzatmaya gidecek... İlk maçta Inverness, savunmasında Devine ve Duffy olmayınca zorunluluktan 3'lü düzene dönmek zorunda kalmıştı. Belki de bunun bocalamasıyla 2-0 geriye düştüler ancak yılmadan, kararlılıkla, 2 güzel golle karşılaşmayı berabere bitirmeyi başardılar... İlk maç uzun süre 0-0 gideceğini, belki de maçın öyle sona ereceğini düşünüp “İYX” önermiştim. Önünde sonunda maçın sonunda beraberlik gördük ancak ilk yarı kazandırmamıştı. Rövanşta fikrim değişmedi. Ben bu iki takımın birbirini çözmekte çok zorlanacağını düşünüyorum. Savunma parçaları yerine geri gelen Inverness, McDiarmid Park’ta gözü karartmış bir şekilde maça başlamayacaktır. Sabırla açık kollar. Dolayısıyla dengeli bir başlangıç şaşırtmaz. İlk yarıyı, hatta uzun bir süreyi “0-0” geçebiliriz.

Sundsvall – Mjallby: Maç Sonucu 2

İddaa programının İsveç Allsevnskan bülteninde günün öne çıkan maçı Sundsvall – Mjallby mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Şahin’in Tercihi

Ligde sadece tek galibiyeti ile puan alabilen Sundsvall’da işler oldukça kötü gitmeye devam ediyor. Kendi evlerinde henü puan alamayan ve iyi ekipler karşısında varlık bile gösteremeyen ekipte Henrik Ahnstrand artık son günlerini geçiriyor olabilir. Mjallby dengesiz gidişatında böyle bir maçı kazanıp üst sıralara çıkma fırsatını kaçırmayacaktır.