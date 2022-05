Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Nantes - Rennes: Maç Sonucu 2

İddaa programı Fransa Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı Nantes - Rennes mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmada karşılaşmada Rennes’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’nın Tahmini:

Hafta sonu Fransa Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Nantes, bu moralle Breton derbisine çıkıyor. Nantes için her ne kadar lig bitmiş olsa da bu derbiden galibiyetle çıkarak taraftarlarını mutlu etmek isteyeceklerdir. Rennes tarafına baktığımızda da şu an maç eksiğiyle 4. sırada bulunuyorlar ve 3. sıradaki Monaco ile aralarında 3 puan fark var. Kısacası Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için bugün güzel bir sonuç almalılar. Bu mücadelenin seyir zevki açısından oldukça tatmin edici olacağını düşünüyorum. Derbiler sürprizlere her zaman açık olur ama iki takımda kazanmaktan başka bir şey düşünmeyecektir.

Sivasspor - Alanyaspor : Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Sivasspor - Alanyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %9’u karşılaşmada Sivasspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tahmini:

İlk maçı Sivasspor 2-1 kazandı. Beraberlik ve galibiyetlerde tur atlayacak. Yiğidolar 1-0 kazanırsa finalisti uzatmalar belirleyecek. Sivas ligde tamamen yedeklerini oynatıp asları kupaya saklamıştı. Alanyaspor rakip kim olursa olsun kendi oyununu sahaya yansıtmaya çalışıyor. Evlerinde kaybettikleri maçı çevirmek için ofansif etkinliklerini artırarak oynamaya çalışacaklardır. Ev sahibi de rakibin geride bırakacağı alanları değerlendirmek isteyecektir. İlk yarıda gol olur.

Virtus Bologna - Bursaspor : Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Virtus Bologna - Bursaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmada Virtus Bologna’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Doruk Boyacı’nın Tahmini:

Eurocup finalinde temsilcimiz Bursaspor, Virtus Bologna ile mücadele edecek. Yeşil-beyazlı ekibin bu noktaya kadar gelirken mükemmel bir ivme yakaladığı ve oldukça güçlü rakipleri elediği bir gerçek. Fakat bu kez karşılarında kadro kalitesi üst seviyede olan ve sezon başından bu yana kupanın favorilerinden biri olarak adlandırılan Virtus Bologna ile karşılaşacaklar. İtalyan ekibi Weems, Teodosic, Hackett ve Shengelia gibi isimlerle birlikte ağır basan taraf... Mam Jateh de sezonun MVP'si seçildi ve ne derece çıkışta olduğunu bir kez daha hatırlattı. Elbette kolay bir maç olmayacaktır fakat Bologna'nın kazanacağını düşünüyorum.