Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Kayserispor - Trabzonspor : Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Kayserispor - Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmada karşılaşmada Trabzonspor’un kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tahmini:

Kayserispor, Hikmet Karaman yönetiminde ligde kalmayı garantiledi. Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final aşamasında şampiyon Trabzonspor ile karşılaşacak. İlk yarı iki takımın da temkinli başlamasını bekliyorum.

Aston Villa - Liverpool: Maç Sonucu 2

İddaa programı İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Aston Villa - Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i karşılaşmada Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Liverpool, Tottenham beraberliği ile şampiyonluk yarısında önemli bir yara aldı. Manchester City’nin 3 puan gerisine düştüler. Ancak yine de Aston Villa deplasmanında kazanıp umutlarını son haftalara taşıyacakları kanaatindeyim. Liverpool kazanır diyorum.

Valencia - Real Betis: Maç Sonucu 2

İddaa programı İspanya La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Valencia - Real Betis mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %9’u karşılaşmada Real Betis’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

İki takım da son haftalarda gol yollarında oldukça başarısız. 6 haftadır galibiyet alamayan Valencia bu altı maçta rakiplerine sadece 3 gol atabildi. Real Betis ise son 3 haftada sadece bir puan toplayınca Şampiyonlar Ligi umutları iyice kırıldı. Onlar da son 4 haftada sadece bir kez skor üretebildiler. 90 dakikada 2.5 gol barajı aşılmaz diyorum.