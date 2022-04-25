Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Beşiktaş - Kasımpaşa: Maç Sonucu 1

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Kasımpaşa, Süper Lig’in son haftalarında en formda olan takımların başında geliyor. Gol yollarında etkililer ve 9 maçtır rakipleri kim olursa olsun skor üretiyorlar. Beşiktaş da yeni teknik direktörü Ismael’in 3-4-3 sistemi nedeniyle ofansta etkili işler çıkarırken kalesinde de pozisyonlar veriyor. Gollü bir 90 dakika bekliyorum. KG Var tercihini öneriyorum.

Sassuolo – Juventus : Maç Sonucu 2

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Sassuolo - Juventus mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i karşılaşmada Juventus’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Cagliari deplasmanında beklentilerin altında kalan ofansif etkinlik gösteren Sassuolo, skor oyununda başarısız oldu. Bu seviyede Juventus gibi önemli rakipler karşısında daha çok üretken olmaya çalışan bir Sassuolo olduğunun altını yinelemek gerek. Juventus, kupada Fiorentina engelini rahat geçerken ligde, Bologna karşısındaki kayıpla şampiyonluk hayalini azalttı. Bologna beraberliğinin telafisi için üçüncü bölgede daha çok etkin olmak zorunda oldukları bir rakiple oynayacaklar. İki takımın temposu ve kazanma azmi, goller getirir ve karşılıklı goller izleriz.

Sivasspor - Alanyaspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Sivasspor - Alanyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %12’si karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Hafta içi Türkiye Kupası’nda karşılaşan iki takım bu kez ligde kozlarını paylaşacak. Kupa maçında 10 kişi kalmasına rağmen Sivasspor kazanırken, Alanyaspor ise birçok pozisyonu gole çevirememişti. Yine keyifli, bol pozisyonlu ve karşılıklı goller izleyeceğimiz bir 90 dakika bekliyorum.